Анекдоты https://telegraf.com.ua/anekdots/4492281-provedite-vremya-s-polzoy-vechernie-anekdotyi-15-sentyabrya.html
Проведите время с пользой: вечерние анекдоты 15 сентября
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15:40 Сегодня Телеграф
Позитивные анекдоты для любителей посмеяться.
Семейное положение: сплю с ноутбуком.
-Доктор, я весь чешусь!
-Мыться не пробовали?
-Пробовал. Через месяц опять весь чешусь.
Папа хочет в Альпы, а мама на море. Поэтому вся семья едет на море, но папе разрешается взять с собой лыжи.
Вопрос:
-Кто такой властелин колец?
Ответ:
-Водитель ауди!
Пусть у вас день пройдет весело: утренние анекдоты 15 сентября
Жена - мужу:
- Серёжа, дорогой, любимый, ты меня любишь?
- Короче, что тебе купить?
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