Проведите время с пользой: вечерние анекдоты 15 сентября

Семейное положение: сплю с ноутбуком.

-Доктор, я весь чешусь!

-Мыться не пробовали?

-Пробовал. Через месяц опять весь чешусь.

Папа хочет в Альпы, а мама на море. Поэтому вся семья едет на море, но папе разрешается взять с собой лыжи.

Вопрос:

-Кто такой властелин колец?

Ответ:

-Водитель ауди!

Жена - мужу:

- Серёжа, дорогой, любимый, ты меня любишь?

- Короче, что тебе купить?