День Независимости Украины

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Не грустите вечером: веселые анекдоты 23 сентября

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Анекдоты 23 сентября
15:38 Сегодня Телеграф

Убойные анекдоты для хорошего настроения вечером.

Всеми людьми что-то управляет: одними мозг, другими государство.

Сделал умное лицо - научись им пользоваться.

Возвращаться - плохая примета... особенно, если ты замужняя молодая женщина и трое суток не была дома...

- Ты хоть что-нибудь в своей жизни умеешь делать хорошо?
- Да, я хорошо ем и сплю…

Улыбка до ушей: утренние анекдоты 23 сентября

Волки! Будьте осторожны, по лесу бродят одинокие Красные Шапочки!

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Все по теме:

23 сентября, Анекдоты, Курьез, Позитив, Приколы, Смех, Смешные картинки, Юмор.
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