Не грустите вечером: веселые анекдоты 23 сентября

Всеми людьми что-то управляет: одними мозг, другими государство.

Сделал умное лицо - научись им пользоваться.

Возвращаться - плохая примета... особенно, если ты замужняя молодая женщина и трое суток не была дома...

- Ты хоть что-нибудь в своей жизни умеешь делать хорошо?

- Да, я хорошо ем и сплю…

Волки! Будьте осторожны, по лесу бродят одинокие Красные Шапочки!