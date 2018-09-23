Анекдоты https://telegraf.com.ua/anekdots/4523812-ne-grustite-vecherom-veselyie-anekdotyi-23-sentyabrya.html
Не грустите вечером: веселые анекдоты 23 сентября
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15:38 Сегодня Телеграф
Убойные анекдоты для хорошего настроения вечером.
Всеми людьми что-то управляет: одними мозг, другими государство.
Сделал умное лицо - научись им пользоваться.
Возвращаться - плохая примета... особенно, если ты замужняя молодая женщина и трое суток не была дома...
- Ты хоть что-нибудь в своей жизни умеешь делать хорошо?
- Да, я хорошо ем и сплю…
Улыбка до ушей: утренние анекдоты 23 сентября
Волки! Будьте осторожны, по лесу бродят одинокие Красные Шапочки!
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