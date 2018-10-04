Вы будете смеяться: свежие утренние анекдоты 4 октября

— Слишком легкая смерть для Кощея, — подумал

Иван-Царевич и вставил иглу в швейную машинку...

пускай поколбасит!

Жизнь, она как конфеты...

кому с коньячком, а кому сосательные.

Маленьких детей раньше пугали бабой ягой,

а сейчас отключением интернета…

Сегодня в 3 ночи сосед в дверь позвонил...

у меня от страха чуть дрель из рук не выпала!

Конфеты "Коровка"

как бы заранее предупреждают

о последствиях.