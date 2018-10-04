Анекдоты https://telegraf.com.ua/anekdots/4554559-vyi-budete-smeyatsya-svezhie-utrennie-anekdotyi-4-oktyabrya.html
Вы будете смеяться: свежие утренние анекдоты 4 октября
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05:53 Сегодня Телеграф
Свежие смешные анекдоты, которые бодрят лучше кофе.
— Слишком легкая смерть для Кощея, — подумал
Иван-Царевич и вставил иглу в швейную машинку...
пускай поколбасит!
Жизнь, она как конфеты...
кому с коньячком, а кому сосательные.
Маленьких детей раньше пугали бабой ягой,
а сейчас отключением интернета…
Сегодня в 3 ночи сосед в дверь позвонил...
у меня от страха чуть дрель из рук не выпала!
Конфеты "Коровка"
как бы заранее предупреждают
о последствиях.
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