Улыбка до ушей: утренние анекдоты 8 октября

- Ты зачем все пельмени из пакета в кастрюлю забросил?

- Я хотел бросить несколько штук, а они все как ломанутся!

Муж уехал на курорт. Через неделю жена шлет СМС. "Как отдыхается? Как погода, как море? "

Муж: "Не знаю: Отстал от экскурсии на винзаводе: "

Я после шести не ем... я дегустирую.

Наша медицина уже может очень многое, но лечить пока нет.

Коротко о себе: помятая по утрам, веселая по вечерам!