День Независимости Украины

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Улыбка до ушей: утренние анекдоты 8 октября

Смотрите фото (5)
Анекдоты 8 октября
06:05 Сегодня Телеграф

Отборный юмор специально для наших читателей!

- Ты зачем все пельмени из пакета в кастрюлю забросил?

- Я хотел бросить несколько штук, а они все как ломанутся!

Муж уехал на курорт. Через неделю жена шлет СМС. "Как отдыхается? Как погода, как море? "

Муж: "Не знаю: Отстал от экскурсии на винзаводе: "

Я после шести не ем... я дегустирую.

Наша медицина уже может очень многое, но лечить пока нет.

Коротко о себе: помятая по утрам, веселая по вечерам!

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