Анекдоты https://telegraf.com.ua/anekdots/4568595-ulyibka-do-ushey-utrennie-anekdotyi-8-oktyabrya.html
Улыбка до ушей: утренние анекдоты 8 октября
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06:05 Сегодня Телеграф
Отборный юмор специально для наших читателей!
- Ты зачем все пельмени из пакета в кастрюлю забросил?
- Я хотел бросить несколько штук, а они все как ломанутся!
Муж уехал на курорт. Через неделю жена шлет СМС. "Как отдыхается? Как погода, как море? "
Муж: "Не знаю: Отстал от экскурсии на винзаводе: "
Я после шести не ем... я дегустирую.
Наша медицина уже может очень многое, но лечить пока нет.
Коротко о себе: помятая по утрам, веселая по вечерам!
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