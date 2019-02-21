Смех до слез: утренние анекдоты 21 февраля

Отборный юмор специально для наших читателей!

Люся расхотела жить со своим парнем. Она морально не была готова к тому, что ее феном будут сушить носки.

В зоопарке быстро идущая девушка в леопардовых легинсах распугала стаю косуль.

У восьмиклассника Пети была такая большая сила воли, что он никогда не просился выйти в туалет. Прямо в классе курил.

- Ну ты и свадьбу отгрохал! Откуда столько денег-то взял?

- Так я уже давно откладывал понемногу на черный день. И вот он пришел…

Я не понимаю фразу "Устал как собака!". Моя собака спит, ест и гуляет, я бы сам от такой жизни не отказался!