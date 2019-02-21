Смех до слез: утренние анекдоты 21 февраля

Люся расхотела жить со своим парнем. Она морально не была готова к тому, что ее феном будут сушить носки.
В зоопарке быстро идущая девушка в леопардовых легинсах распугала стаю косуль.
У восьмиклассника Пети была такая большая сила воли, что он никогда не просился выйти в туалет. Прямо в классе курил.
- Ну ты и свадьбу отгрохал! Откуда столько денег-то взял?
- Так я уже давно откладывал понемногу на черный день. И вот он пришел…
Я не понимаю фразу "Устал как собака!". Моя собака спит, ест и гуляет, я бы сам от такой жизни не отказался!