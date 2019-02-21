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Смех до слез: утренние анекдоты 21 февраля

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Смех до слез: утренние анекдоты 21 февраля
06:01 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф

Отборный юмор специально для наших читателей!

Люся расхотела жить со своим парнем. Она морально не была готова к тому, что ее феном будут сушить носки.

 В зоопарке быстро идущая девушка в леопардовых легинсах распугала стаю косуль.

 У восьмиклассника Пети была такая большая сила воли, что он никогда не просился выйти в туалет. Прямо в классе курил.

 - Ну ты и свадьбу отгрохал! Откуда столько денег-то взял?

- Так я уже давно откладывал понемногу на черный день. И вот он пришел…

Я не понимаю фразу "Устал как собака!". Моя собака спит, ест и гуляет, я бы сам от такой жизни не отказался!

Прежде всего - позитив: вечерние анекдоты на 20 февраля

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Смех, Юмор, Позитив, Курьез, Анекдот, Радость, Шутка, Веселье, Прикол, Хохот, Утренние анекдоты, Анекдоты на утро 21 февраля.
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