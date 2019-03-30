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Суббота, 30.03.2019
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Чтобы смех не прекращался: вечерние анекдоты 30 марта

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Чтобы смех не прекращался: вечерние анекдоты 30 марта
16:02 Сегодня Телеграф

Эта подборка веселых анекдотов поднимет вам настроение.

Отец, как самый сильный в семье, использует тюбик зубной пасты последним.

Слоган "Пешеход всегда прав!" придумали маркетологи похоронных агентств.

 Каждый раз, когда тебе в голову приходит очередная гениальная идея, можно услышать короткий щелчок - это нервно прикуривает твой ангел-хранитель.

- Давно вас хочу спросить, сосед, зачем вы ежедневно в 7 утра включаете дрель?

- Что вы? У меня вообще дрели нет. Это электробритва "Харьков".

Начинаем утро с улыбки: утренние анекдоты 30 марта

Хороший человек всегда  придет на помощь. Даже если ты в ней не нуждаешься. 

И сопротивляться бесполезно - только хуже будет.

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