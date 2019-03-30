Чтобы смех не прекращался: вечерние анекдоты 30 марта

Эта подборка веселых анекдотов поднимет вам настроение.

Отец, как самый сильный в семье, использует тюбик зубной пасты последним.

Слоган "Пешеход всегда прав!" придумали маркетологи похоронных агентств.

Каждый раз, когда тебе в голову приходит очередная гениальная идея, можно услышать короткий щелчок - это нервно прикуривает твой ангел-хранитель.

- Давно вас хочу спросить, сосед, зачем вы ежедневно в 7 утра включаете дрель?

- Что вы? У меня вообще дрели нет. Это электробритва "Харьков".

Хороший человек всегда придет на помощь. Даже если ты в ней не нуждаешься.

И сопротивляться бесполезно - только хуже будет.