Смех до слез: вечерние анекдоты 1 апреля

Эта подборка веселых анекдотов поднимет вам настроение.

- Алло, Даша! Вы уехали в бар два часа назад, и у тебя до сих пор нет ни одного поста в Инстаграме. Вы вообще добрались?!

Компанию бардов выселили из номера гостиницы не потому, что громко играли на гитаре, а потому что у костра.

Мужчина - как паркет. Если один раз правильно уложить, то по нему еще 50 лет ходить можно.

Муж всегда открывает мне дверь в машине. Подруги и знакомые восхищаются им, говорят, что он у меня джентльмен. Но только одна я знаю, что ручка в машине изнутри сломана.

- Мне не нравится, когда ты смотришь на меня так.

- Я на тебя вообще не смотрел.

- Вот именно.