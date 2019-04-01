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Смех до слез: вечерние анекдоты 1 апреля

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Смех до слез: вечерние анекдоты 1 апреля
16:04 Сегодня Телеграф

Эта подборка веселых анекдотов поднимет вам настроение.

- Алло, Даша! Вы уехали в бар два часа назад, и у тебя до сих пор нет ни одного поста в Инстаграме. Вы вообще добрались?!

 Компанию бардов выселили из номера гостиницы не потому, что громко играли на гитаре, а потому что у костра.

 Мужчина - как паркет. Если один раз правильно уложить, то по нему еще 50 лет ходить можно.

Муж всегда открывает мне дверь в машине. Подруги и знакомые восхищаются им, говорят, что он у меня джентльмен. Но только одна я знаю, что ручка в машине изнутри сломана.

Только хорошее настроение: утренние анекдоты 1 апреля

- Мне не нравится, когда ты смотришь на меня так.

- Я на тебя вообще не смотрел. 

- Вот именно.

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