Не упадите со смеху: утренние анекдоты 7 мая

- Ну, как там, внученька, поживает твой грейпфрут?
- Бабушка! Сколько можно! Не грейпфрут, а бойфренд! Бойфренд!
- Я по натуре философ. Для меня нет разницы, что есть: черную икру или черный хлеб.
- Но я смотрю, ты все же ешь икру, а не хлеб.
- Так нет же разницы!..
Два студента после экзамена разговаривают:
- Ну что, на сколько сдал?
- На семерку. Сначала хотел на десятку сдать, а потом решил: сдам лучше на семерку, а на остальные деньги пива куплю.
Парень девушке:
- Я конечно понимаю, что в каждой девушке должна быть изюминка, но с тебя хоть компот вари!
Пришел к выводу, что наш кот относится ко мне, как к богу. То есть, игнорирует мое существование до тех пор, пока ему от меня что-то не понадобится