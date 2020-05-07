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Не упадите со смеху: утренние анекдоты 7 мая

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Не упадите со смеху: утренние анекдоты 7 мая
04:45 Сегодня Телеграф

Подборка анекдотов на утро не даст вам заскучать.

  • 1

    - Ну, как там, внученька, поживает твой грейпфрут?

    - Бабушка! Сколько можно! Не грейпфрут, а бойфренд! Бойфренд!

  • 2

    - Я по натуре философ. Для меня нет разницы, что есть: черную икру или черный хлеб.

    - Но я смотрю, ты все же ешь икру, а не хлеб.

    - Так нет же разницы!..

  • 3

    Два студента после экзамена разговаривают:

    - Ну что, на сколько сдал?

    - На семерку. Сначала хотел на десятку сдать, а потом решил: сдам лучше на семерку, а на остальные деньги пива куплю.

    Парень девушке:

    - Я конечно понимаю, что в каждой девушке должна быть изюминка, но с тебя хоть компот вари!

  • 4

    Пришел к выводу, что наш кот относится ко мне, как к богу. То есть, игнорирует мое существование до тех пор, пока ему от меня что-то не понадобится

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