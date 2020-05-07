Не упадите со смеху: утренние анекдоты 7 мая

- Бабушка! Сколько можно! Не грейпфрут, а бойфренд! Бойфренд!

- Ну, как там, внученька, поживает твой грейпфрут?

2

- Я по натуре философ. Для меня нет разницы, что есть: черную икру или черный хлеб.

- Но я смотрю, ты все же ешь икру, а не хлеб.

- Так нет же разницы!..