Улыбайтесь почаще: анекдоты на день 7 мая

Два дня не было горячей воды. Тут из ванной доносится радостный крик жены:

Кажется, я понял, как рождаются новые блюда и новые вкусы.

Заглянул в холодильник: там только сгущенка и лук (репчатый)...

3

Были в Ботаническом саду. Так себе. Ни лука, ни редиски. Ну, сирень цветет, да. Так ею же не закусишь…

Я многим интересовался, многим занимался, про многое читал, но в итоге все бросал, так что смело могу называть себя многосторонней недоразвитой личностью.