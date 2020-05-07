Улыбайтесь почаще: анекдоты на день 7 мая

Два дня не было горячей воды. Тут из ванной доносится радостный крик жены:
- Ура! Воду горячую дали! Только она коричневая и холодная...
Заглянул в холодильник: там только сгущенка и лук (репчатый)...
Кажется, я понял, как рождаются новые блюда и новые вкусы.
Были в Ботаническом саду. Так себе. Ни лука, ни редиски. Ну, сирень цветет, да. Так ею же не закусишь…
Я многим интересовался, многим занимался, про многое читал, но в итоге все бросал, так что смело могу называть себя многосторонней недоразвитой личностью.
У женщин две проблемы - зеркало и весы. Есть еще, правда, паспорт. Но его хотя бы потерять можно…