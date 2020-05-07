Нереальный заряд позитива: вечерние анекдоты 7 мая

И что за жизнь такая?! Я вот скромная и воспитанная женщина. А разговаривать иногда приходится так, будто у меня две судимости...

Садоводам и огородникам на заметку. Если пугать страуса через каждые 25 сантиметров, то за ним можно сажать картошку.

3

В одесской аптеке:

- У вас есть средство для выращивания волос?

- Есть.

- Хорошее?

- Таки не то слово! Вы видите за кассой человека с усами? Так это моя Сара! Она пыталась открыть пузырек зубами.

Соседка о своем возрасте:

- Я уже настолько взрослая, что в этом году планирую купить не модную куртку, а теплую.