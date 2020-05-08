Хорошее настроение обеспечено: утренние анекдоты 8 мая

С тех пор, как я выучил азбуку Морзе... не могу уснуть под дождь... Например, вчера я услышал... . что дождь позвал меня выпить... . Причем трижды и по имени...
- Мы в ответе за тех, кого приручили!
- Вам легко - у вас попугай, а у меня голодный муж, дети.
С понедельника бросаю пить, курить и врать себе, что с понедельника бросаю пить, курить и врать себе, что с понедельника...
Муж подарил мне море цветов! Вывез в поле, сказал: "Все твое, собирай!"
Отвечая на вопрос жены: "Что бы ты без меня делал?", самое сложное - это мечтательно не улыбнуться.