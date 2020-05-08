Ни минуты для грусти: забавные анекдоты на день 8 мая

— Послушайте, вы говорите, что это чистый хлопок, а на бирке написано: "синтетика".
— Мадам, это же мы моль обманываем!
Экскурсовод:
- А сейчас мы проезжаем мимо самого известного борделя Лас-Вегаса...
- А почему мимо?
- Как разговаривает умный еврей с глупым евреем?
- Во-первых, по телефону. Во-вторых, из Нью-Йорка.
- Сволочь ты! Всю жизнь мне испортил! Всю молодость на тебя потратила! -рыдания девушки из комнаты.
Голос из кухни: - Доченька, хватит говорить с дипломом.
Мужик заболел гриппом. Жена собирается ему в нос капли закапать, зашла с сыном в комнату, ждет пока проснется. Сын, шепотом:
- Ма, да чего ты ждешь? Закапывай, пока спит.
Мужик, сквозь сон:
- Рано меня закапывать - тело еще не остыло...