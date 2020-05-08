Ни минуты для грусти: забавные анекдоты на день 8 мая

1 — Послушайте, вы говорите, что это чистый хлопок, а на бирке написано: "синтетика". — Мадам, это же мы моль обманываем!

2 Экскурсовод: - А сейчас мы проезжаем мимо самого известного борделя Лас-Вегаса... - А почему мимо?

3 - Как разговаривает умный еврей с глупым евреем? - Во-первых, по телефону. Во-вторых, из Нью-Йорка. - Сволочь ты! Всю жизнь мне испортил! Всю молодость на тебя потратила! -рыдания девушки из комнаты. Голос из кухни: - Доченька, хватит говорить с дипломом.