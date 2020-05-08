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Зарядись отличным настроением: вечерние анекдоты 8 мая

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Зарядись отличным настроением: вечерние анекдоты 8 мая
16:55 Сегодня Телеграф

Мы подготовили для вас новые анекдоты, которые заставят вас смеяться до слез.

  • 1

    К делающему уроки сыну сзади подходит отец, гладит сына по голове:

    - Старайся, сынок, крючки пиши аккуратнее.

    - Это не крючки, папа! Это интегралы!

  • 2

    В Одесском дворике.

    - Семочка иди кушать!

    - Я уже покушал у Павлика!

    - Ой! Это не сын, а золото!

  • 3

    Дочка спрашивает папу:

    — Пап, а что такое секс?

    Папа в меру ее понимания старается объяснить. Она слушает некоторое время, а потом перебивает:

    — Пап, ну ты глупый... Секс — это шесть. А севен — это семь.

    Оставил машину на стоянке, загородив выезд нескольким другим машинам. Звонит девушка: "Здравствуйте! Ваша машина такая? Можете ее подвинуть, чтобы я выехать смогла? Хотя, я, наверное, сейчас смогу выехать сама".

    Такой мотивации побежать передвигать машину я еще никогда не получал.

  • 4

    - Да что ты знаешь! Да две прекрасные девушки боролись за место в моей постели!

    - Но они же с тобой боролись.

    - Да! И я проиграл! И ушел спать на пол! Но сам факт!

Ни минуты для грусти: забавные анекдоты на день 8 мая

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