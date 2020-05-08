Зарядись отличным настроением: вечерние анекдоты 8 мая

К делающему уроки сыну сзади подходит отец, гладит сына по голове:
- Старайся, сынок, крючки пиши аккуратнее.
- Это не крючки, папа! Это интегралы!
В Одесском дворике.
- Семочка иди кушать!
- Я уже покушал у Павлика!
- Ой! Это не сын, а золото!
Дочка спрашивает папу:
— Пап, а что такое секс?
Папа в меру ее понимания старается объяснить. Она слушает некоторое время, а потом перебивает:
— Пап, ну ты глупый... Секс — это шесть. А севен — это семь.
Оставил машину на стоянке, загородив выезд нескольким другим машинам. Звонит девушка: "Здравствуйте! Ваша машина такая? Можете ее подвинуть, чтобы я выехать смогла? Хотя, я, наверное, сейчас смогу выехать сама".
Такой мотивации побежать передвигать машину я еще никогда не получал.
- Да что ты знаешь! Да две прекрасные девушки боролись за место в моей постели!
- Но они же с тобой боролись.
- Да! И я проиграл! И ушел спать на пол! Но сам факт!