Зарядись отличным настроением: вечерние анекдоты 8 мая

- Это не крючки, папа! Это интегралы!

К делающему уроки сыну сзади подходит отец, гладит сына по голове:

- Ой! Это не сын, а золото!

- Я уже покушал у Павлика!

3

Дочка спрашивает папу:

— Пап, а что такое секс?

Папа в меру ее понимания старается объяснить. Она слушает некоторое время, а потом перебивает:

— Пап, ну ты глупый... Секс — это шесть. А севен — это семь.

Оставил машину на стоянке, загородив выезд нескольким другим машинам. Звонит девушка: "Здравствуйте! Ваша машина такая? Можете ее подвинуть, чтобы я выехать смогла? Хотя, я, наверное, сейчас смогу выехать сама".

Такой мотивации побежать передвигать машину я еще никогда не получал.