1 Британские учёные установили, что женщин, задающих мужчине вопрос Ты где? на самом деле интересует не его местоположение, а сколько у неё есть времени.

2 Поспорили дети в школе что нa свете быстрее всего. Тaнечкa говорит: - Сaмое быстрое слово- скaзaл, a уже не вершешь! Вaнечкa говорит: - Сaмый бистрый свет! Только вслючил, a он уже горит! Вовочкa в ответ: - У меня тут понос был, тaк я ни словa не успел скaзaть, ни свет включить...

3 В маршрутке в сумке у блондинки затрезвонил телефон! В сумке долго роется. Не попадается ей он! Тут её фраза всех сразила: - Наверно, дома я его забыла! Единственный недостаток алкоголя - недостаток алкоголя.