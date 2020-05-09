Британские учёные установили, что женщин, задающих мужчине вопрос Ты где? на самом деле интересует не его местоположение, а сколько у неё есть времени.
Поспорили дети в школе что нa свете быстрее всего.
Тaнечкa говорит:
- Сaмое быстрое слово- скaзaл, a уже не вершешь!
Вaнечкa говорит:
- Сaмый бистрый свет! Только вслючил, a он уже горит!
Вовочкa в ответ:
- У меня тут понос был, тaк я ни словa не успел скaзaть, ни свет включить...
В маршрутке в сумке у блондинки затрезвонил телефон! В сумке долго роется. Не попадается ей он! Тут её фраза всех сразила: - Наверно, дома я его забыла!
Единственный недостаток алкоголя - недостаток алкоголя.
Что надо делать, когда на тещу напал тигр?
- Сам напал, сам пусть и защищается.