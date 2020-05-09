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Хорошее настроение с утра: веселые анекдоты 9 мая

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Хорошее настроение с утра: веселые анекдоты 9 мая
04:49 Сегодня Телеграф

Пускай этот день будет легким и удачным!

  • 1

    Британские учёные установили, что женщин, задающих мужчине вопрос Ты где? на самом деле интересует не его местоположение, а сколько у неё есть времени.

  • 2

    Поспорили дети в школе что нa свете быстрее всего.

    Тaнечкa говорит:

    - Сaмое быстрое слово- скaзaл, a уже не вершешь!

    Вaнечкa говорит:

    - Сaмый бистрый свет! Только вслючил, a он уже горит!

    Вовочкa в ответ:

    - У меня тут понос был, тaк я ни словa не успел скaзaть, ни свет включить...

  • 3

    В маршрутке в сумке у блондинки затрезвонил телефон! В сумке долго роется. Не попадается ей он! Тут её фраза всех сразила: - Наверно, дома я его забыла!

    Единственный недостаток алкоголя - недостаток алкоголя.

  • 4

    Что надо делать, когда на тещу напал тигр?

    - Сам напал, сам пусть и защищается.

Зарядись отличным настроением: вечерние анекдоты 8 мая

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