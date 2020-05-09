Радостного вам дня: веселые анекдоты 9 мая

Маска для лица:
Берется квашенная капуста. Укладывается на тарелочку. Поливается маслицем. В рюмочку наливается водочка. Водочка выпивается, капусточка съедается... Лицо блаженно улыбается и свежеет.
Думаете, что тихий час в детсаду придумали для детей? На самом деле - это тихий час для воспитателя!
Петух закатывает в курятник страусиное яйцо и говорит:
- Не хотелось бы Вас критиковать, милые дамы, но посмотрите, как работают другие!
Группа тёзок по фамилии и имени в соцсети собрались встретиться, пива выпить.
Подтянулись 12 человек. Когда были уже изрядно пьяные, нарвались на милицию.
Представьте их обалдевшие лица, когда они документы проверяли.
Если ваша жена стала во всем соглашаться с вами и даже заявила:
"Да дорогой ты был прав", это значит, что они решили, что теща будет жить у нас и она уже подъезжает.