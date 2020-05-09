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Радостного вам дня: веселые анекдоты 9 мая

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Радостного вам дня: веселые анекдоты 9 мая
10:57 Сегодня Телеграф

Эта подборка не даст вам заскучать в эту субботу.

  • 1

    Маска для лица:

    Берется квашенная капуста. Укладывается на тарелочку. Поливается маслицем. В рюмочку наливается водочка. Водочка выпивается, капусточка съедается... Лицо блаженно улыбается и свежеет.

  • 2

    Думаете, что тихий час в детсаду придумали для детей? На самом деле - это тихий час для воспитателя!

  • 3

    Петух закатывает в курятник страусиное яйцо и говорит:

    - Не хотелось бы Вас критиковать, милые дамы, но посмотрите, как работают другие!

    Группа тёзок по фамилии и имени в соцсети собрались встретиться, пива выпить.

    Подтянулись 12 человек. Когда были уже изрядно пьяные, нарвались на милицию.

    Представьте их обалдевшие лица, когда они документы проверяли.

  • 4

     

    Если ваша жена стала во всем соглашаться с вами и даже заявила:

    "Да дорогой ты был прав", это значит, что они решили, что теща будет жить у нас и она уже подъезжает.

Хорошее настроение с утра: веселые анекдоты 9 мая

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