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Делитесь смехом: вечерние анекдоты 9 мая

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Делитесь смехом: вечерние анекдоты 9 мая
17:03 Сегодня Телеграф

Забавные анекдоты, которые не дадут вам грустить.

  • 1

    - Почитал о признаках влюбленности: недосып, пофигизм, неадекватное поведение. Ну, офигеть! Я, оказывается, влюблен последние лет 10.

  • 2

    И вообще, у меня большой словарный… этот… как его… склад…

  • 3

    Муж - жене:

    - Слушай, а компот варят только из фруктов или из овощей тоже?

    - Компот из овощей - это борщ!

    Разговаривают два друга, которые давно не виделись:

    - ... а в семейной жизни у тебя как? Все в порядке?

    - Да, все в полном порядке!

    - Жена, дети...

    - Ты че!? Я же говорю, в полном порядке - не женат, детей нет.

  • 4

    Мужик заходите лес, слышит — кукушка кукует.

    — Кукушка-кукушка, сколько мне жить?

    — Ку-ку.

    — А чего так мало?

    — Т-тебе еще п-повезло, что я за-заикаюсь...

Радостного вам дня: веселые анекдоты 9 мая

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