Делитесь смехом: вечерние анекдоты 9 мая

- Почитал о признаках влюбленности: недосып, пофигизм, неадекватное поведение. Ну, офигеть! Я, оказывается, влюблен последние лет 10.

И вообще, у меня большой словарный… этот… как его… склад…

3

Муж - жене:

- Слушай, а компот варят только из фруктов или из овощей тоже?

- Компот из овощей - это борщ!

Разговаривают два друга, которые давно не виделись:

- ... а в семейной жизни у тебя как? Все в порядке?

- Да, все в полном порядке!

- Жена, дети...

- Ты че!? Я же говорю, в полном порядке - не женат, детей нет.