Много смеха и позитива: веселые утренние анекдоты на 10 мая

— Сержант Петров! Откройте свой бумажник!
— Может, багажник?
— Ах да, точно, всегда опережаю события!
Два приятеля на работе:
- А я кота домой купил!
- Зачем?
- Жена мышей боится…
- А мыши-то у вас откуда?
- Сам принес.
- Зачем?!!
- Давно мечтал кота завести.
Мама:
- Если ты не будешь кушать манную кашу, то я позову Бабу-Ягу!
Вовочка:
- Мам, неужели ты думаешь, что Баба-Яга будет есть эту кашу?
Муж жене:
- Хорошо, Люся, мы сейчас решим, кому из нас придётся мыть посуду. Но ты должна запомнить очень сложное правило: орёл - я выиграл, решка - ты проиграла...
Вчера в передаче спокойной ночи малыши кукловод случайно ударился головой об стол. Таких пожеланий на ночь от Степашки дети еще не слышали...