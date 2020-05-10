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Много смеха и позитива: веселые утренние анекдоты на 10 мая

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Много смеха и позитива: веселые утренние анекдоты на 10 мая
04:48 Сегодня Телеграф

Подборка свеженьких анекдотов, которая заставит вас смеяться целый день.

  • 1

    — Сержант Петров! Откройте свой бумажник!

    — Может, багажник?

    — Ах да, точно, всегда опережаю события!

  • 2

    Два приятеля на работе:

    - А я кота домой купил!

    - Зачем?

    - Жена мышей боится…

    - А мыши-то у вас откуда?

    - Сам принес.

    - Зачем?!!

    - Давно мечтал кота завести.

  • 3

    Мама:

    - Если ты не будешь кушать манную кашу, то я позову Бабу-Ягу!

    Вовочка:

    - Мам, неужели ты думаешь, что Баба-Яга будет есть эту кашу?

    Муж жене:

    - Хорошо, Люся, мы сейчас решим, кому из нас придётся мыть посуду. Но ты должна запомнить очень сложное правило: орёл - я выиграл, решка - ты проиграла...

  • 4

    Вчера в передаче спокойной ночи малыши кукловод случайно ударился головой об стол. Таких пожеланий на ночь от Степашки дети еще не слышали...

Делитесь смехом: вечерние анекдоты 9 мая

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