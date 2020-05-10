Много смеха и позитива: веселые утренние анекдоты на 10 мая

- А мыши-то у вас откуда?

3

Мама:

- Если ты не будешь кушать манную кашу, то я позову Бабу-Ягу!

Вовочка:

- Мам, неужели ты думаешь, что Баба-Яга будет есть эту кашу?

Муж жене:

- Хорошо, Люся, мы сейчас решим, кому из нас придётся мыть посуду. Но ты должна запомнить очень сложное правило: орёл - я выиграл, решка - ты проиграла...