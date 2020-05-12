Сделай паузу и подними себе настроение: анекдоты на день 12 мая

1

Первый день совместной жизни молодой семьи. Муж возвращается с работы, садится обедать. Жена наливает ему борща. Муж, удивленно глядя в тарелку:

- Почему борщ такой жидкий и без мяса?

- Не знаю. Я варила точно по рецепту из кулинарной книги, оставшейся от твоей прабабушки.

- И что там написано?

- Возьмите мяса на десять копеек.