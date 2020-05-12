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Сделай паузу и подними себе настроение: анекдоты на день 12 мая

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Сделай паузу и подними себе настроение: анекдоты на день 12 мая
10:55 Сегодня Телеграф

Свежая порция юмора специально для наших читателей!

  • 1

    Первый день совместной жизни молодой семьи. Муж возвращается с работы, садится обедать. Жена наливает ему борща. Муж, удивленно глядя в тарелку:

    - Почему борщ такой жидкий и без мяса?

    - Не знаю. Я варила точно по рецепту из кулинарной книги, оставшейся от твоей прабабушки.

    - И что там написано?

    - Возьмите мяса на десять копеек.

  • 2

    Когда выбираешь имя ребенку, самое забавное - это осознание того, как много, оказывается, в мире людей, которых ты ненавидишь.

  • 3

    Папа, чтобы улучшить репутацию дочери, покрасил стены в подъезде.

    Сегодня о решении объединиться заявили телеканал "Анонимные алкоголики" и телеканал "Охота и рыбалка".

  • 4

    Вообще я водку пить не люблю. 

    Но ведь люди старались, делали!..

Проснись и улыбнись: утренние анекдоты 12 мая

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