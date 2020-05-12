Сделай паузу и подними себе настроение: анекдоты на день 12 мая

Первый день совместной жизни молодой семьи. Муж возвращается с работы, садится обедать. Жена наливает ему борща. Муж, удивленно глядя в тарелку:
- Почему борщ такой жидкий и без мяса?
- Не знаю. Я варила точно по рецепту из кулинарной книги, оставшейся от твоей прабабушки.
- И что там написано?
- Возьмите мяса на десять копеек.
Когда выбираешь имя ребенку, самое забавное - это осознание того, как много, оказывается, в мире людей, которых ты ненавидишь.
Папа, чтобы улучшить репутацию дочери, покрасил стены в подъезде.
Сегодня о решении объединиться заявили телеканал "Анонимные алкоголики" и телеканал "Охота и рыбалка".
Вообще я водку пить не люблю.
Но ведь люди старались, делали!..