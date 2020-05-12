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Поделись улыбкою своей: вечерние анекдоты 12 мая

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Поделись улыбкою своей: вечерние анекдоты 12 мая
16:54 Сегодня Телеграф

Свежая порция юмора специально для наших читателей!

  • 1

    К заправке со страшным грохотом подлетает учебная машина. За рулем женщина:

    - Полный бак, и поскорее!

    - Одну минуту. Только выключите мотор.

    - Да я его уже выключила. Это инструктор дрожит!

  • 2

    Если долго и терпеливо наблюдать за черепахой, то можно заметить, как она в радости от вашего прихода носится по квартире.

  • 3

    Два одессита рассматривают статую Свободы.

    - Шо не говори, а это памятник тете Соне. Только она таки могла выйти встречать гостей с примусом в одной руке и квитанциями за квартиру - в другой. Да еще в ночнушке и в бигудях.

     

    Вчера в нашем городе был дерзко ограблен магазин "Все для рыбалки". Судя по украденному, злоумышленники идут на леща.

  • 4

    На самом деле я всегда спешу делать добро, просто иногда не успеваю.

Сделай паузу и подними себе настроение: анекдоты на день 12 мая

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