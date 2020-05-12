Поделись улыбкою своей: вечерние анекдоты 12 мая

К заправке со страшным грохотом подлетает учебная машина. За рулем женщина:
- Полный бак, и поскорее!
- Одну минуту. Только выключите мотор.
- Да я его уже выключила. Это инструктор дрожит!
Если долго и терпеливо наблюдать за черепахой, то можно заметить, как она в радости от вашего прихода носится по квартире.
Два одессита рассматривают статую Свободы.
- Шо не говори, а это памятник тете Соне. Только она таки могла выйти встречать гостей с примусом в одной руке и квитанциями за квартиру - в другой. Да еще в ночнушке и в бигудях.
Вчера в нашем городе был дерзко ограблен магазин "Все для рыбалки". Судя по украденному, злоумышленники идут на леща.
На самом деле я всегда спешу делать добро, просто иногда не успеваю.