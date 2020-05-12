Поделись улыбкою своей: вечерние анекдоты 12 мая

- Да я его уже выключила. Это инструктор дрожит!

Если долго и терпеливо наблюдать за черепахой, то можно заметить, как она в радости от вашего прихода носится по квартире.

3

Два одессита рассматривают статую Свободы.

- Шо не говори, а это памятник тете Соне. Только она таки могла выйти встречать гостей с примусом в одной руке и квитанциями за квартиру - в другой. Да еще в ночнушке и в бигудях.

Вчера в нашем городе был дерзко ограблен магазин "Все для рыбалки". Судя по украденному, злоумышленники идут на леща.