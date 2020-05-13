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Среда, 13.05.2020
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Отличное настроение с утра 13 мая: веселые шутки

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Отличное настроение с утра 13 мая: веселые шутки
04:45 Сегодня Телеграф

Свежая порция юмора специально для наших читателей!

  • 1

    Составили с женой список вещей, которые нужно взять с собой на море. Старший сын (7 лет) себя вписал, чтоб не забыли.

  • 2

    Если становится страшно, перед глазами охранника проносятся лучшие кроссворды его жизни.

  • 3

    Парень девушке:

    - Я конечно понимаю, что в каждой девушке должна быть изюминка, но с тебя хоть компот вари!

    Пришел к выводу, что наш кот относится ко мне, как к богу. То есть, игнорирует мое существование до тех пор, пока ему от меня что-то не понадобится

  • 4

    Экономить умеют все. Просто у некоторых эта способность проявляется только тогда, когда остаются последние полметра туалетной бумаги.

Поделись улыбкою своей: вечерние анекдоты 12 мая

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