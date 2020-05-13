Отличное настроение с утра 13 мая: веселые шутки

Составили с женой список вещей, которые нужно взять с собой на море. Старший сын (7 лет) себя вписал, чтоб не забыли.
Если становится страшно, перед глазами охранника проносятся лучшие кроссворды его жизни.
Парень девушке:
- Я конечно понимаю, что в каждой девушке должна быть изюминка, но с тебя хоть компот вари!
Пришел к выводу, что наш кот относится ко мне, как к богу. То есть, игнорирует мое существование до тех пор, пока ему от меня что-то не понадобится
Экономить умеют все. Просто у некоторых эта способность проявляется только тогда, когда остаются последние полметра туалетной бумаги.