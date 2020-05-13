Позитивное завершение дня: вечерние анекдоты 13 мая

- Мама, почему братика аист принес, а меня в капусте нашли?

Прокурор - это бизнесмен, который начал дело без стартового капитала.

3

Муж и жена в ресторане. Официантка приносит счет. Жена начинает возмущаться:

- Почему, кроме еды, в счет включены женские колготки?

Официантка:

- Не нравится? Тогда получше следите за своим мужем или подстригите ему ногти.

Пятилетний Вова Сидоров целый день проходил голодный, потому что его бабушка не знала, как открыть стеклопакет, чтобы позвать внука обедать.