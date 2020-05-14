Только улыбка и позитив: утренние анекдоты 14 мая

1 Девочки, хорош так фотошопить свои фотки. А вдруг ты потеряешься? Как мы тебя найдем, если в инстаграме ты Бейонсе, а в жизни Валерий Леонтьев?

2 Увидела у человека в био описание "уволился с работы в январе 2020 чтобы поездить посмотреть мир" и так как-то сразу поняла что моя жизнь еще ничего.

3 Кот – это шерстяное изделие развлекательного характера. — Почему у вас в мае так холодно? — Черемуха цветет. — А зачем вы ее сажаете?!