Улыбайтесь чаще: вечерние анекдоты 14 мая

Туалетная бумага "Ностальжи". Теперь с запахом лопуха!
Идут блондинка и брюнетка по джунглям. Вдруг из кустов выскакивает тигр. Брюнетка, не долго думая, кидает горсть песка в глаза тигру и лезет на дерево. С дерева говорит блондинке:
– Залезай скорей!
А та отвечает:
– Зачем? Я ему песок в глаза не кидала!
Работа на удаленке превратилась в работу нон-стоп, и теперь в моменты, когда не работаю, я нахожусь в состоянии тревожности, что надо работать, а я не работаю.
И что, что мы разные? В Спанчбобе вообще у краба дочь – кит.
Пьяницы по жизни хорошие люди. Они успевают пропивать деньги раньше, чем деньги успевают их испортить.