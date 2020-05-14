Улыбайтесь чаще: вечерние анекдоты 14 мая

2

Идут блондинка и брюнетка по джунглям. Вдруг из кустов выскакивает тигр. Брюнетка, не долго думая, кидает горсть песка в глаза тигру и лезет на дерево. С дерева говорит блондинке:

– Залезай скорей!

А та отвечает:

– Зачем? Я ему песок в глаза не кидала!