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Улыбайтесь чаще: вечерние анекдоты 14 мая

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Улыбайтесь чаще: вечерние анекдоты 14 мая
15:57 Сегодня Телеграф

Предлагаем вам порцию отборного юмора для идеального завершения дня.

  • 1

    Туалетная бумага "Ностальжи". Теперь с запахом лопуха!

  • 2

    Идут блондинка и брюнетка по джунглям. Вдруг из кустов выскакивает тигр. Брюнетка, не долго думая, кидает горсть песка в глаза тигру и лезет на дерево. С дерева говорит блондинке:

    – Залезай скорей!

    А та отвечает:

    – Зачем? Я ему песок в глаза не кидала!

  • 3

    Работа на удаленке превратилась в работу нон-стоп, и теперь в моменты, когда не работаю, я нахожусь в состоянии тревожности, что надо работать, а я не работаю.

    И что, что мы разные? В Спанчбобе вообще у краба дочь – кит.

  • 4

    Пьяницы по жизни хорошие люди. Они успевают пропивать деньги раньше, чем деньги успевают их испортить.

Юморок на денек: забавные анекдоты на 14 мая

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