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Шквал позитива и добра: вечерние анекдоты 15 мая

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Шквал позитива и добра: вечерние анекдоты 15 мая
16:59 Сегодня Телеграф

Подборка свеженьких анекдотов, которая заставит вас смеяться весь вечер.

  • 1

    Искать себе пару — это как искать место для парковки. Ты проезжаешь мимо первого, потому что думаешь, что найдешь себе лучше. Не находишь. Возвращаешься — и видишь, что первое уже занято.

  • 2

    Библиотека: — Дайте жалобную книгу! — "Муму" подойдет? Или еще жалобнее?

  • 3

    – Парни, а вы правда имеете только одно полотенце и для лица, и для тела?

    – Когда ты вытираешься после душа, ты сначала вытираешь голову и лицо, а потом все остальное. Ты идешь сверху вниз. А на следующий день полотенце обо всем забывает.

    Парень – своей девушке:

    – Забыл блин это слово… Кем я буду для твоей мамы, если женюсь на тебе?

    – Спасителем.

  • 4

    Греческий салат, простоявший три дня в холодильнике, не портится, а становится античным…

Настроение отличное: забавные анекдоты на 15 мая

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