Шквал позитива и добра: вечерние анекдоты 15 мая

Искать себе пару — это как искать место для парковки. Ты проезжаешь мимо первого, потому что думаешь, что найдешь себе лучше. Не находишь. Возвращаешься — и видишь, что первое уже занято.

3

– Парни, а вы правда имеете только одно полотенце и для лица, и для тела?

– Когда ты вытираешься после душа, ты сначала вытираешь голову и лицо, а потом все остальное. Ты идешь сверху вниз. А на следующий день полотенце обо всем забывает.

Парень – своей девушке:

– Забыл блин это слово… Кем я буду для твоей мамы, если женюсь на тебе?

– Спасителем.