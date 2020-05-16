Скачать
Суббота, 16.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ляшко: Больницы не сообщали о половине зараженных коронавирусом медиках
Ляшко: Больницы не сообщали о половине зараженных коронавирусом медиках
Ректора харьковского вуза задержали на взятке в 300 тысяч
Ректора харьковского вуза задержали на взятке в 300 тысяч
Рабио выявил желание перейти в клуб АПЛ
Рабио выявил желание перейти в клуб АПЛ
Том Харди может сыграть в сериале Джоша Транка о ЦРУ
Том Харди может сыграть в сериале Джоша Транка о ЦРУ

Яркое начало дня: утренние анекдоты 16 мая

Смотрите фото (5)
Яркое начало дня: утренние анекдоты 16 мая
04:44 Сегодня Телеграф

Подборка анекдотов на утро, которая не даст Вам заскучать в это субботнее утро.

  • 1

    Сначала мама учит тебя не общаться с незнакомыми людьми, а потом хочет от тебя внуков от незнакомых людей. Хрен поймёшь

  • 2

    – Боря, у меня беда. Соня узнала, что я ей изменяю.

    – Ничего, твоя жена сильная женщина…

    – Вот это то меня и пугает!

  • 3

    Самоубийство — это верх эгоизма. Подумайте о семье, друзьях, близких…Может кто–то из них собирался вас убить, а вы лишили их такой возможности.

    Мне страшно от количества людей, с которыми я договорился "обязательно встретиться и посидеть, как вся эта хрень кончится".

  • 4

    – Настя, у тебе на носу появилось родимое пятно?

    – Та не, это я бокалом натерла..

Шквал позитива и добра: вечерние анекдоты 15 мая

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Шутки, Подборка, Юмор, Курьез, Радость, Веселье, Уморительно, Умора, Прикол, Казус, Анекдоты, 16 мая, Утренние анекдоты, Анекдоты на утро, Анекдоты 16 мая, Утренние анекдоты 16 мая, Анекдоты на утро 16 мая.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Япония начнет расследование действий ВОЗ во время пандемии
02 Визуальный тест, который раскроет суть Вашей личности
03 Как будут работать кафе и рестораны: Кабмин внес изменения в постановление
04 Go_A споет хит Верки Сердючки на домашнем онлайн-концерте "Евровидения-2020" (Видео)
05 Квашеная капуста: польза для организма
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донетчине за сутки обнаружили 4 больных COVID-19
На Донетчине за сутки обнаружили 4 больных COVID-19
На Ровенщине выявили еще 22 новых случая COVID-19
На Ровенщине выявили еще 22 новых случая COVID-19
Ученые: COVID-19 может размножаться в кишечнике человека
Ученые рассказали, в каких частях тела может развиватся COVID-19
За последние 10 лет толщина арктического льда сократилась на 20% (Фото)
Толщина арктического льда с 2008 года уменьшилась на 20%
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь