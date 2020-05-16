Яркое начало дня: утренние анекдоты 16 мая

Сначала мама учит тебя не общаться с незнакомыми людьми, а потом хочет от тебя внуков от незнакомых людей. Хрен поймёшь
– Боря, у меня беда. Соня узнала, что я ей изменяю.
– Ничего, твоя жена сильная женщина…
– Вот это то меня и пугает!
Самоубийство — это верх эгоизма. Подумайте о семье, друзьях, близких…Может кто–то из них собирался вас убить, а вы лишили их такой возможности.
Мне страшно от количества людей, с которыми я договорился "обязательно встретиться и посидеть, как вся эта хрень кончится".
– Настя, у тебе на носу появилось родимое пятно?
– Та не, это я бокалом натерла..