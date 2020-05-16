Яркое начало дня: утренние анекдоты 16 мая

Сначала мама учит тебя не общаться с незнакомыми людьми, а потом хочет от тебя внуков от незнакомых людей. Хрен поймёшь

– Вот это то меня и пугает!

– Боря, у меня беда. Соня узнала, что я ей изменяю.

3

Самоубийство — это верх эгоизма. Подумайте о семье, друзьях, близких…Может кто–то из них собирался вас убить, а вы лишили их такой возможности.

Мне страшно от количества людей, с которыми я договорился "обязательно встретиться и посидеть, как вся эта хрень кончится".