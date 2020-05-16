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Всплеск эмоций и шквал позитива: анекдоты на день 16 мая

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Всплеск эмоций и шквал позитива: анекдоты на день 16 мая
10:59 Сегодня Телеграф

Смешные анекдоты, которые подарят вам хорошее настроение.

  • 1

    Во время сегодняшней прогулки мой синяк под глазом набрал более 2000 просмотров...

  • 2

    "Взрослые не матерятся при детях, дети не матерятся при взрослых". 

    Забавная игра общества приличных людей!

  • 3

    Две продавщицы в элитном продуктовом магазине.

    - Не могу все время улыбаться клиентам. Как это у тебя так получается - целый день искренне улыбаться, видя посетителей?

    - Я не улыбаюсь, а подсмеиваюсь над дурачками, которые тухлую семгу покупают по 200 гривен за кило.

  • 4

    Если жена мелкая, то она не пила, а лобзик.

Яркое начало дня: утренние анекдоты 16 мая

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