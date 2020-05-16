Всплеск эмоций и шквал позитива: анекдоты на день 16 мая

Во время сегодняшней прогулки мой синяк под глазом набрал более 2000 просмотров...

"Взрослые не матерятся при детях, дети не матерятся при взрослых".

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Две продавщицы в элитном продуктовом магазине.

- Не могу все время улыбаться клиентам. Как это у тебя так получается - целый день искренне улыбаться, видя посетителей?

- Я не улыбаюсь, а подсмеиваюсь над дурачками, которые тухлую семгу покупают по 200 гривен за кило.