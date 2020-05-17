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Начинаем день с улыбки: веселые утренние анекдоты 17 мая

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Начинаем день с улыбки: веселые утренние анекдоты 17 мая
04:55 Сегодня Телеграф

Пускай твое утро будет наполнено позитивной энергетикой.

  • 1

    Внуки врача уже вторую неделю не могут прочитать, на кого написано завещание.

  • 2

    - У тебя явно завышенная самооценка.

    - Вы так говорите, как будто я виноват, что я лучше вас!

  • 3

    По статистике, на вопрос: "Считаете ли вы себя красивой?" половина женщин отвечают: "Нет".

    И только попробуйте с ними согласиться!

     

    - Блин! У меня такое ощущение, если я умру, то жена подойдет к гробу и скажет: "Специально умер, лишь бы ни хрена не делать!"

  • 4

    Двое в постели с утра:

    - Дорогой! Мне приснилось, что я беременна.

    - Гм... Тебе бы провериться...

    - Я была так счастлива!

    - Да... и у психиатра тоже..

Посмейтесь и заразите остальных: вечерние анекдоты 16 мая

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