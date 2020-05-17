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Заряди свой день смехом: анекдоты 17 мая

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Заряди свой день смехом: анекдоты 17 мая
10:51 Сегодня Телеграф

Свежая порция юмора специально для наших читателей!

  • 1

    Отец - дочери:

    - Хочу обрадовать тебя, Катюша. Андрей попросил твоей руки.

    - Да, но мне так не хочется разлучаться с мамой...

    - И не надо, радость моя! Возьми ее с собой!

  • 2

    Развлеки себя в маршрутке. Долго и упорно рассматривай одного из пассажиров, а потом возьми телефон и скажи: "Алло, шеф? Я его нашел!"

  • 3

    На собеседовании:

    - А куда делся прошлый сотрудник?

    - В декрет ушел.

    - Опасно у вас тут. 

    Ресторан под названием "КАРМА".

    В ресторане нет меню. Тебе просто приносят то, что заслуживаешь.

  • 4

    90% мозга женщины занято мыслью, как сделать так, чтобы он сделал так.

Начинаем день с улыбки: веселые утренние анекдоты 17 мая

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