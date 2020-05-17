Заряди свой день смехом: анекдоты 17 мая

Отец - дочери:
- Хочу обрадовать тебя, Катюша. Андрей попросил твоей руки.
- Да, но мне так не хочется разлучаться с мамой...
- И не надо, радость моя! Возьми ее с собой!
Развлеки себя в маршрутке. Долго и упорно рассматривай одного из пассажиров, а потом возьми телефон и скажи: "Алло, шеф? Я его нашел!"
На собеседовании:
- А куда делся прошлый сотрудник?
- В декрет ушел.
- Опасно у вас тут.
Ресторан под названием "КАРМА".
В ресторане нет меню. Тебе просто приносят то, что заслуживаешь.
90% мозга женщины занято мыслью, как сделать так, чтобы он сделал так.