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Не смейте унывать: вечерние анекдоты 17 мая

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Не смейте унывать: вечерние анекдоты 17 мая
16:51 Сегодня Телеграф

Забавные анекдоты для хорошего настроения в это воскресенье.

  • 1

    - Мой друг каждую субботу ходит в кинотеатр!

    - Торренты замаливает?

  • 2

    Каждый вечер гуляю перед сном! То по одному сайту, то по другому...

  • 3

    Если женщина села на диету, стала качать пресс - это значит, что ей через два часа ехать на море.

    Ученые установили, что каждое полушарие мозга представляет собой самостоятельную личность. Таким образом, в каждом из нас живут целых два человека! А в тех, кто думает еще и задницей, даже четыре!

  • 4

    - Люся, не танцуй!

    - Почему?

    - Ну не танцуй, и всё!

    - Ну почему, такая вещь классная!

    - Люся, я тебя умоляю, держи руль!

Заряди свой день смехом: анекдоты 17 мая

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