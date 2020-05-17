Не смейте унывать: вечерние анекдоты 17 мая

Каждый вечер гуляю перед сном! То по одному сайту, то по другому...

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Если женщина села на диету, стала качать пресс - это значит, что ей через два часа ехать на море.

Ученые установили, что каждое полушарие мозга представляет собой самостоятельную личность. Таким образом, в каждом из нас живут целых два человека! А в тех, кто думает еще и задницей, даже четыре!