Не смейте унывать: вечерние анекдоты 17 мая

- Мой друг каждую субботу ходит в кинотеатр!
- Торренты замаливает?
Каждый вечер гуляю перед сном! То по одному сайту, то по другому...
Если женщина села на диету, стала качать пресс - это значит, что ей через два часа ехать на море.
Ученые установили, что каждое полушарие мозга представляет собой самостоятельную личность. Таким образом, в каждом из нас живут целых два человека! А в тех, кто думает еще и задницей, даже четыре!
- Люся, не танцуй!
- Почему?
- Ну не танцуй, и всё!
- Ну почему, такая вещь классная!
- Люся, я тебя умоляю, держи руль!