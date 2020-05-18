Начинаем день с улыбки: веселые утренние анекдоты 18 мая

Внуки врача уже вторую неделю не могут прочитать, на кого написано завещание.

- Вы так говорите, как будто я виноват, что я лучше вас!

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По статистике, на вопрос: "Считаете ли вы себя красивой?" половина женщин отвечают: "Нет".

И только попробуйте с ними согласиться!

- Блин! У меня такое ощущение, если я умру, то жена подойдет к гробу и скажет: "Специально умер, лишь бы ни хрена не делать!"