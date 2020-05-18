Начинаем день с улыбки: веселые утренние анекдоты 18 мая

Внуки врача уже вторую неделю не могут прочитать, на кого написано завещание.
У тебя явно завышенная самооценка.
- Вы так говорите, как будто я виноват, что я лучше вас!
По статистике, на вопрос: "Считаете ли вы себя красивой?" половина женщин отвечают: "Нет".
И только попробуйте с ними согласиться!
- Блин! У меня такое ощущение, если я умру, то жена подойдет к гробу и скажет: "Специально умер, лишь бы ни хрена не делать!"
Двое в постели с утра:
- Дорогой! Мне приснилось, что я беременна.
- Гм... Тебе бы провериться...
- Я была так счастлива!
- Да... и у психиатра тоже..