Свежий заряд позитива: вечерние анекдоты 18 мая

Британские ученые установили, что 80% населения планеты страдают от депрессии, а остальные 20% у них ее вызывают.

Сколько бы людей решили проблему с лишним весом, если бы у компьютера были педали и именно от них зависела бы скорость интернета!

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В ресторане посетитель - официанту:

- Извините, а почему вы придерживали мой бифштекс большим пальцем?

- Из соображений производственной безопасности!

- Чтобы не убежал, что ли?

- Нет... Чтобы второй раз на пол не упал..

Британские ученые доказали: гравитация на диване значительно выше, чем на любой другой поверхности.