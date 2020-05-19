Весело и забавно: смешные вечерние анекдоты 19 мая

В Одессе.
- Моня, не одолжишь мне 100 долларов до среды?
- А оно мне надо? Я и так плохо сплю!
Девушки любят ушами? Понятно, почему рождаемость в стране падает!
- Дефекты часто мобилизyют человека. Наполеон был коротенького роста - и он занял высочайшие посты. У Гарринчи были коротенькие ноги - и он прекрасно играл в футбол. Hо ты со своими девятью детьми всех пеpеплюнyл!
Если вы ни разу не поссорились с соседом - это значит, что у него ни перфоратора, ни музыкального центра, ни машины во дворе…
Спокойно лежащий на диване муж с приходом жены мгновенно превращается в... нагло валяющегося.