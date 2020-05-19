Весело и забавно: смешные вечерние анекдоты 19 мая

- А оно мне надо? Я и так плохо сплю!

3

- Дефекты часто мо­би­ли­зyют человека. Наполеон был коротенького роста - и он занял высочайшие посты. У Гарринчи были коротенькие ноги - и он прекрасно играл в футбол. Hо ты со своими девятью детьми всех пеpеплюнyл!

Если вы ни разу не поссорились с соседом - это значит, что у него ни перфоратора, ни музыкального центра, ни машины во дворе…