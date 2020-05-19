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Весело и забавно: смешные вечерние анекдоты 19 мая

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Весело и забавно: смешные вечерние анекдоты 19 мая
17:06 Сегодня Телеграф

Пускай Ваш вечер будет наполнен позитивной энергетикой.

  • 1

    В Одессе.

    - Моня, не одолжишь мне 100 долларов до среды?

    - А оно мне надо? Я и так плохо сплю!

  • 2

    Девушки любят ушами? Понятно, почему рождаемость в стране падает!

  • 3

    - Дефекты часто мо­би­ли­зyют человека. Наполеон был коротенького роста - и он занял высочайшие посты. У Гарринчи были коротенькие ноги - и он прекрасно играл в футбол. Hо ты со своими девятью детьми всех пеpеплюнyл!

    Если вы ни разу не поссорились с соседом - это значит, что у него ни перфоратора, ни музыкального центра, ни машины во дворе…

  • 4

    Спокойно лежащий на диване муж с приходом жены мгновенно превращается в... нагло валяющегося.

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