Свежая порция юмора: утренние анекдоты 20 мая

В знак особого уважения достают два.

Раньше при встрече снимали шляпу. Сейчас достают из уха наушник.

Продаю свадебные платья. Размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 64-й... Нет больше сил ждать принца! Люба.

3

- Доктор, как мои дела?

- На миллион.

- Так хорошо?

- Нет, столько стоит лечение.

Разговаривают мужики в походе:

- Зачем ты фотографию тещи с собой берешь?

- Вот видишь: грязь, дождь, холод. А на нее посмотрю - Господи, хорошо-то здесь как!