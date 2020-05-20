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Среда, 20.05.2020
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Пускай улыбка не сходит с лица: анекдоты на день 20 мая

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Пускай улыбка не сходит с лица: анекдоты на день 20 мая
10:50 Сегодня Телеграф

Забудь о проблемах вместе с нашими крутыми анекдотами!

  • 1

    Конечно, мама вслух похвалила платье. Но в душе всe-таки подумала: ничего хорошего из сына не выйдет…

  • 2

    Сегодня на улице даже черная кошка обошла меня стороной, видимо, решив, что с меня и так хватит.

  • 3

    Нобелевскую премию в области медицины получил ученый, научившийся оживлять людей. Альфред Нобель лично поблагодарил его за вклад в науку. 

    Если у машины с буквой "У" включились дворники, значит, она сейчас будет поворачивать.

  • 4

    Встреча выпускников филфака - единственный день в году, когда они могут "раслабица" и "ложить".

Свежая порция юмора: утренние анекдоты 20 мая

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