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Еще больше позитива: утренние анекдоты 21 мая

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Еще больше позитива: утренние анекдоты 21 мая
04:46 Сегодня Телеграф

Веселые анекдоты, которые подарят вам теплое весеннее настроение.

  • 1

    Он был женат уже в пятый раз, имел пятую жену и пятую тещу и поэтому в ведьмах разбирался лучше инквизиции

  • 2

    Футболисты начали подозревать, что судья куплен, когда третий пенальти, назначенный в ворота их команды, он решил пробить сам.

  • 3

    - Это просто невероятно, чем сейчас занимаются медики! - говорит начальник производственного отдела. - Сегодня Новикова отпросилась с работы в поликлинику, а вернулась с новой прической!

    Проживающий в Иванове Иванов Иван Иванович отказывается переезжать, потому что прикольно же.

  • 4

    Обожаю ходить на работу! И с работы! А вот эти 8 часов между ходьбой просто бесят!

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