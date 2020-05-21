Еще больше позитива: утренние анекдоты 21 мая

Он был женат уже в пятый раз, имел пятую жену и пятую тещу и поэтому в ведьмах разбирался лучше инквизиции
Футболисты начали подозревать, что судья куплен, когда третий пенальти, назначенный в ворота их команды, он решил пробить сам.
- Это просто невероятно, чем сейчас занимаются медики! - говорит начальник производственного отдела. - Сегодня Новикова отпросилась с работы в поликлинику, а вернулась с новой прической!
Проживающий в Иванове Иванов Иван Иванович отказывается переезжать, потому что прикольно же.
Обожаю ходить на работу! И с работы! А вот эти 8 часов между ходьбой просто бесят!