Он был женат уже в пятый раз, имел пятую жену и пятую тещу и поэтому в ведьмах разбирался лучше инквизиции

Футболисты начали подозревать, что судья куплен, когда третий пенальти, назначенный в ворота их команды, он решил пробить сам.

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- Это просто невероятно, чем сейчас занимаются медики! - говорит начальник производственного отдела. - Сегодня Новикова отпросилась с работы в поликлинику, а вернулась с новой прической!

Проживающий в Иванове Иванов Иван Иванович отказывается переезжать, потому что прикольно же.