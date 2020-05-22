Минутка юмора для хорошего настроения: утренние анекдоты на 22 мая

Ты можешь многое сказать о женщине по ее рукам. К примеру, если они обхватывают твое горло - значит, дама, вероятно, слегка расстроена.
Моя девушка - вегетарианка.
Но ради меня иногда нарушает диету - пьет мою кровь, ест мозг.
Мужик заходит в аптеку:
- Девушка, дайте медицинского спиртику литр.
- А рецепт у вас есть (подозрительно так)?
- Эх, был бы рецепт, я б его сам сделал…
Секрет красивых волос - большая грудь.
Женская логика:
- Почему-почему? Потому что я так решила!.. А почему я так решила - я еще не решила...