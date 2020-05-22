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Минутка юмора для хорошего настроения: утренние анекдоты на 22 мая

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Минутка юмора для хорошего настроения: утренние анекдоты на 22 мая
04:44 Сегодня Телеграф

Анекдоты на утро 22 мая для поднятия вашего настроения .

  • 1

    Ты можешь многое сказать о женщине по ее рукам. К примеру, если они обхватывают твое горло - значит, дама, вероятно, слегка расстроена.

  • 2

    Моя девушка - вегетарианка.

    Но ради меня иногда нарушает диету - пьет мою кровь, ест мозг.

  • 3

    Мужик заходит в аптеку:

    - Девушка, дайте медицинского спиртику литр.

    - А рецепт у вас есть (подозрительно так)?

    - Эх, был бы рецепт, я б его сам сделал…

    Секрет красивых волос - большая грудь.

  • 4

    Женская логика:

    - Почему-почему? Потому что я так решила!.. А почему я так решила - я еще не решила...

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