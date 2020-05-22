Минутка юмора для хорошего настроения: утренние анекдоты на 22 мая

1 Ты можешь многое сказать о женщине по ее рукам. К примеру, если они обхватывают твое горло - значит, дама, вероятно, слегка расстроена.

2 Моя девушка - вегетарианка. Но ради меня иногда нарушает диету - пьет мою кровь, ест мозг.

3 Мужик заходит в аптеку: - Девушка, дайте медицинского спиртику литр. - А рецепт у вас есть (подозрительно так)? - Эх, был бы рецепт, я б его сам сделал… Секрет красивых волос - большая грудь.