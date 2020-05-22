Волна позитива: анекдоты на день 23 мая

1 Учительница украинского языка до определенного момента своей жизни была уверена, что две полоски - это сказуемое.

2 - Дорогой, тебе нравится мое новое платье?- Да. - Но ты даже не взглянул на него!- Но я же сказал правильный ответ!

3 Уважаемые производители микроволновок! Сделайте звук в конце цикла отключаемым. Ночью сидящих на диете очень компрометирует - Дорогая, какой кофе ты предпочитаешь?- Я предпочла бы крепкий, но мягкий, стремительный и нежный, который перевернул бы все мое внутреннее существо, открыл бы для меня мир искушений и безудержной чувственности, закружил и придал бы гамму новых неведомых доселе ощущений...- Слышь, может, тебе просто - водки налить?..