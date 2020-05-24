Настроение отличное: забавные анекдоты на 24 мая

- Розочка, шо я тебе имею сказать: ты, конечно, сегодня произвела на пляже полный фурор, но стринги таки надо надевать полоской назад.
— Дорогая, мы выходим через три часа!
— Но я только что вымыла волосы — они не высохнут…
— У нас есть фен! В крайнем случае — утюг! В самом крайнем — ножницы!
У электриков проводка проводов делится на два: вроде бы этот и твою мать.
В еврейской семье скандал: сын купил пакет на кассе.
Самый драматичный момент в жизни - говорить продавцу: "Я ещё похожу и вернусь". Вы смущённо смотрите друг другу в глаза и оба понимаете, что это ложь.