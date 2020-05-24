Настроение отличное: забавные анекдоты на 24 мая

- Розочка, шо я тебе имею сказать: ты, конечно, сегодня произвела на пляже полный фурор, но стринги таки надо надевать полоской назад.

2

— Дорогая, мы выходим через три часа!

— Но я только что вымыла волосы — они не высохнут…

— У нас есть фен! В крайнем случае — утюг! В самом крайнем — ножницы!