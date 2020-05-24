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Настроение отличное: забавные анекдоты на 24 мая

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Настроение отличное: забавные анекдоты на 24 мая
11:06 Сегодня Телеграф

Поднимите себе настроение с нашими отборнейшими анекдотами!

  • 1

    - Розочка, шо я тебе имею сказать: ты, конечно, сегодня произвела на пляже полный фурор, но стринги таки надо надевать полоской назад.

  • 2

    — Дорогая, мы выходим через три часа!

    — Но я только что вымыла волосы — они не высохнут…

    — У нас есть фен! В крайнем случае — утюг! В самом крайнем — ножницы!

  • 3

    У электриков проводка проводов делится на два: вроде бы этот и твою мать.

    В еврейской семье скандал: сын купил пакет на кассе.

  • 4

    Самый драматичный момент в жизни - говорить продавцу: "Я ещё похожу и вернусь". Вы смущённо смотрите друг другу в глаза и оба понимаете, что это ложь.

Все хорошее начинается с улыбки: утренние анекдоты 24 мая

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