Шквал позитива и добра: вечерние анекдоты 24 мая

А ведь технически - птицы на деревьях не сидят, а стоят. Вот и живите теперь с этим.
Однажды моя мама мне сказала:
- Ты вспоминаешь, что ты еврейка, только когда тебе это выгодно! Впрочем, это скорее подтверждает, что ты еврейка.
Из подслушанного в отделе кадров:
– Да, больничный оплачивается! Но это совсем не значит, что вы должны сидеть дома и болеть!
Подготовка к тусе в 30 лет: "Девочки, я пока не оделась, натрите мне спину фастумгелем, пожалуйста".
Мужик в аптеке:
- Дайте 3,5 таблетки виагры?
Аптекарь: - А почему 3,5??
Мужик: - Я сегодня к любовнице. Поэтому нужны 2. Завтра с женой. Там хватит и одной. А в четверг я иду в сауну. Там он должен просто хорошо выглядеть.