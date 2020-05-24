Шквал позитива и добра: вечерние анекдоты 24 мая

А ведь технически - птицы на деревьях не сидят, а стоят. Вот и живите теперь с этим.

- Ты вспоминаешь, что ты еврейка, только когда тебе это выгодно! Впрочем, это скорее подтверждает, что ты еврейка.

Однажды моя мама мне сказала:

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Из подслушанного в отделе кадров:

– Да, больничный оплачивается! Но это совсем не значит, что вы должны сидеть дома и болеть!

Подготовка к тусе в 30 лет: "Девочки, я пока не оделась, натрите мне спину фастумгелем, пожалуйста".