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Шквал позитива и добра: вечерние анекдоты 24 мая

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Шквал позитива и добра: вечерние анекдоты 24 мая
16:46 Сегодня Телеграф

Подборка свеженьких анекдотов, которая заставит вас смеяться весь вечер.

  • 1

    А ведь технически - птицы на деревьях не сидят, а стоят. Вот и живите теперь с этим.

  • 2

    Однажды моя мама мне сказала:

    - Ты вспоминаешь, что ты еврейка, только когда тебе это выгодно! Впрочем, это скорее подтверждает, что ты еврейка.

  • 3

    Из подслушанного в отделе кадров:

    – Да, больничный оплачивается! Но это совсем не значит, что вы должны сидеть дома и болеть!

    Подготовка к тусе в 30 лет: "Девочки, я пока не оделась, натрите мне спину фастумгелем, пожалуйста".

  • 4

    Мужик в аптеке:

    - Дайте 3,5 таблетки виагры?

    Аптекарь: - А почему 3,5??

    Мужик: - Я сегодня к любовнице. Поэтому нужны 2. Завтра с женой. Там хватит и одной. А в четверг я иду в сауну. Там он должен просто хорошо выглядеть.

Настроение отличное: забавные анекдоты на 24 мая

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