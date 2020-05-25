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Начните неделю с хорошего настроения: утренние анекдоты 25 мая

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Начните неделю с хорошего настроения: утренние анекдоты 25 мая
04:42 Сегодня Телеграф

Уморительные анекдоты, которые вам очень понравятся.

  • 1

    Я годами вырабатывал плохую репутацию, мерзкий характер, был жесток, все меня ненавидели. И тут вдруг появляется какая-то баба и всё - я "Зая".

  • 2

    Придешь задолбавшись с работы, а она тебе супчик горяченький, второе. В такие моменты понимаешь, как же тебе повезло с микроволновкой.

  • 3

    На курсах по обольщению мужчин:

    — Сегодня, таки мы поговорим о красивом кружевном белье…

    — А если нет денег на кружевное....?

    — Тогда берем обычные трусы, складываем впятеро, берем ножницы… и таки вспоминаем, как делали в детстве снежинки из бумаги…

    Работаю в скорой, на вызове четырехлетний малыш. Повод вызова: носовое кровотечение. Обошлось без уколов, было достаточно ваты с перекисью. Малыш маме и говорит:

    - Мамуль, запиши телефон этой тети врача. Вырасту - женюсь.

  • 4

    Странное чувство, когда в человек транспорте отсаживается от тебя. С одной стороны: "Фух, ну и хорошо". Но с другой стороны: "Слышь, тебя чё не устроило, мразь?!".

Шквал позитива и добра: вечерние анекдоты 24 мая

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