Начните неделю с хорошего настроения: утренние анекдоты 25 мая

1 Я годами вырабатывал плохую репутацию, мерзкий характер, был жесток, все меня ненавидели. И тут вдруг появляется какая-то баба и всё - я "Зая".

2 Придешь задолбавшись с работы, а она тебе супчик горяченький, второе. В такие моменты понимаешь, как же тебе повезло с микроволновкой.

3 На курсах по обольщению мужчин: — Сегодня, таки мы поговорим о красивом кружевном белье… — А если нет денег на кружевное....? — Тогда берем обычные трусы, складываем впятеро, берем ножницы… и таки вспоминаем, как делали в детстве снежинки из бумаги… Работаю в скорой, на вызове четырехлетний малыш. Повод вызова: носовое кровотечение. Обошлось без уколов, было достаточно ваты с перекисью. Малыш маме и говорит: - Мамуль, запиши телефон этой тети врача. Вырасту - женюсь.