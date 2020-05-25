Настроение - выше крыши: анекдоты на день 25 мая

Поругался с женой. Три дня не разговаривали. Господи, это же просто праздник какой-то!..

Покупатель, недовольный качеством навоза, так и не смог подобрать подходящего эпитета, чтобы охарактеризовать товар.

3

Хочешь быть, как Волк с Уолл-стрит, но ты всего лишь Шарик из Простоквашино.

Моя жена в последнее время стала часто употреблять модное слово "гаджеты"... Но как-то необычно... По слогам...