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Настроение - выше крыши: анекдоты на день 25 мая

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Настроение - выше крыши: анекдоты на день 25 мая
10:56 Сегодня Телеграф

Пускай ваше день будет наполнено позитивной энергетикой.

  • 1

    Поругался с женой. Три дня не разговаривали. Господи, это же просто праздник какой-то!..

  • 2

    Покупатель, недовольный качеством навоза, так и не смог подобрать подходящего эпитета, чтобы охарактеризовать товар.

  • 3

    Хочешь быть, как Волк с Уолл-стрит, но ты всего лишь Шарик из Простоквашино. 

     

    Моя жена в последнее время стала часто употреблять модное слово "гаджеты"... Но как-то необычно... По слогам...

  • 4

    На одесском Привозе:

    - Мадам, почему ваш гусь такой дорогой?

    - Он не дорогой, он просто следит за курсом доллара.

Начните неделю с хорошего настроения: утренние анекдоты 25 мая

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