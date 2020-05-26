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Время улыбаться: утренние анекдоты 26 мая

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Время улыбаться: утренние анекдоты 26 мая
04:45 Сегодня Телеграф

Смешные анекдоты, которые вызовут у Вас улыбку.

  • 1

    Сотрудник приходит к шефу и говорит:

    - Знаете ли, в чем дело, моей зарплаты не хватает даже на то, чтобы жениться.

    - Да, я это отлично знаю. И поверьте: когда-нибудь вы скажете мне за это спасибо.

  • 2

    Нет денег обновлять свой гардероб - смени работу! Для нового коллектива все твои старые шмотки - новые.

  • 3

    Жене уже самой надоело орать на мужа, но тут он попросил ее успокоиться…

    - Ух какая у тебя собака! Зачем завела?

    - Чтобы по парку поздно вечером не страшно было гулять.

    - И зачем тебе в темноте по парку гулять?

    - Как зачем? Собаку выгуливать надо! Что непонятного?

  • 4

    - Что самое главное в женской красоте?

    - Рот.

    - А точнее: форма, цвет, размер?

    - Главное, чтобы он был закрыт.

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