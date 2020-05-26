Время улыбаться: утренние анекдоты 26 мая

1 Сотрудник приходит к шефу и говорит: - Знаете ли, в чем дело, моей зарплаты не хватает даже на то, чтобы жениться. - Да, я это отлично знаю. И поверьте: когда-нибудь вы скажете мне за это спасибо.

2 Нет денег обновлять свой гардероб - смени работу! Для нового коллектива все твои старые шмотки - новые.

3 Жене уже самой надоело орать на мужа, но тут он попросил ее успокоиться… - Ух какая у тебя собака! Зачем завела? - Чтобы по парку поздно вечером не страшно было гулять. - И зачем тебе в темноте по парку гулять? - Как зачем? Собаку выгуливать надо! Что непонятного?