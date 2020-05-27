Заряд позитива обеспечен: утренние анекдоты на 27 мая

- По молодости я чуть не женился. Но спасла мама. Она пришла с работы пораньше и забрала меня из садика.
В Одессе:
- Мадам! Вы никогда не были замужем?
- Нет!!!
- Ой! А я таки думаю, откуда такое счастливое, не тронутое бытом лицо!
- Моему мужу уже 50 лет. Между нами разница в 20 лет.
- О, поздравляю!
- С чем?
- Ну как же, для своих семидесяти лет вы выглядите очень даже неплохо!
- Ты зачем это сделал?
- Что из того, что я сделал, зачем?
Жена гневно говорит мужу:
- Не, ну пьяный домой пришел - это ладно... А почему у тебя спина-то поцарапана, а?!
- Люся, ты не поверишь... Идти не мог... Орел принес…