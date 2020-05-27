Скачать
Среда, 27.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Новых больных в Украине меньше, чем выздоровевших: ситуация по областям
Новых больных в Украине меньше, чем выздоровевших: ситуация по областям
Немного потеплеет: в Украине до конца мая прогнозируют дожди
Немного потеплеет: в Украине до конца мая прогнозируют дожди
Уайлдер: Со сколькими боксёрами из Зала славы дрался Майк Тайсон?
Уайлдер: Со сколькими боксёрами из Зала славы дрался Майк Тайсон?
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 мая

Чтобы смех не прекращался: анекдоты на день 27 мая

Смотрите фото (5)
Чтобы смех не прекращался: анекдоты на день 27 мая
10:52 Сегодня Телеграф

Самые забавные анекдоты, которые сделают Ваш день.

  • 1

    В автобусе жена выговаривает мужу:

    - Ты кобель, ты бабник, ты ни одной юбки не пропустишь!

    Рядом стоящая женщина интересуется:

    - Простите, вы его ругаете или рекламируете?

  • 2

    - Папа, а почему про одних людей говорят, что он достиг чего-то, а про других - добился?

    - Ну вот смотри, сынок. Если ты увидишь высоко на дереве яблоко, полезешь за ним и сорвешь его, то ты его достиг, а если, отлупив младшего брата, отобрал у него яблоко - значит, добился.

  • 3

    - Дорогой, мы с тобой расстаемся!!!

    - Что, опять тараканы в твоей голове проголосовали против меня?..

    Утро. Понедельник.

    Начальник спрашивает: 

    - У тебя глаза красные. Пил, что ли?

    - Нет! По работе скучал, плакал!

  • 4

    Жена приехала из санатория и по показаниям электросчетчика вычислила, сколько дней муж не ночевал дома.

Заряд позитива обеспечен: утренние анекдоты на 27 мая

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Позитив, Радость, Смешно, Веселье, Уморительно, Умора, Анекдоты, Веселые анекдоты, Анекдоты на день, Анекдоты на 27 мая, 27 мая, Хохот, Смешные шутки, Анекдоты 27 мая, Анекдоты на день 27 мая.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Копия отца: в сети появились фотографии подросшего сына Михаила Круга
02 Семь природных средств со снотворным действием, о которых стоит знать
03 Завершение войны: Украина предпочитает мирный путь, но подтверждает право на самооборону
04 Пройдите этот визуальный тест, чтобы лучше понять свои истинные желания
05 Названо самое эффективное средство защиты от вирусов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине: количество новых случаев снижается
Коронавирус в Украине: количество новых случаев снижается
ВОЗ определила новый эпицентр коронавируса
ВОЗ определила новый эпицентр коронавируса
Укрзализныця открыла продажу билетов еще на 9 поездов: список
Укрзализныця открыла продажу билетов еще на 9 поездов
Вознесение Господне 2020: какого числа и как правильно отмечать
Вознесение Господне 2020: какого числа и как правильно отмечать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь