Чтобы смех не прекращался: анекдоты на день 27 мая

В автобусе жена выговаривает мужу:
- Ты кобель, ты бабник, ты ни одной юбки не пропустишь!
Рядом стоящая женщина интересуется:
- Простите, вы его ругаете или рекламируете?
- Папа, а почему про одних людей говорят, что он достиг чего-то, а про других - добился?
- Ну вот смотри, сынок. Если ты увидишь высоко на дереве яблоко, полезешь за ним и сорвешь его, то ты его достиг, а если, отлупив младшего брата, отобрал у него яблоко - значит, добился.
- Дорогой, мы с тобой расстаемся!!!
- Что, опять тараканы в твоей голове проголосовали против меня?..
Утро. Понедельник.
Начальник спрашивает:
- У тебя глаза красные. Пил, что ли?
- Нет! По работе скучал, плакал!
Жена приехала из санатория и по показаниям электросчетчика вычислила, сколько дней муж не ночевал дома.