Чтобы смех не прекращался: утренние анекдоты 28 мая

1 В автобусе жена выговаривает мужу: - Ты кобель, ты бабник, ты ни одной юбки не пропустишь! Рядом стоящая женщина интересуется: - Простите, вы его ругаете или рекламируете?

2 - Папа, а почему про одних людей говорят, что он достиг чего-то, а про других - добился? - Ну вот смотри, сынок. Если ты увидишь высоко на дереве яблоко, полезешь за ним и сорвешь его, то ты его достиг, а если, отлупив младшего брата, отобрал у него яблоко - значит, добился.

3 - Дорогой, мы с тобой расстаемся!!! - Что, опять тараканы в твоей голове проголосовали против меня?.. Утро. Понедельник. Начальник спрашивает: - У тебя глаза красные. Пил, что ли? - Нет! По работе скучал, плакал!