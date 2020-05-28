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Чтобы смех не прекращался: утренние анекдоты 28 мая

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Чтобы смех не прекращался: утренние анекдоты 28 мая
04:45 Сегодня Телеграф

Самые забавные анекдоты, которые сделают Ваш день.

  • 1

    В автобусе жена выговаривает мужу:

    - Ты кобель, ты бабник, ты ни одной юбки не пропустишь!

    Рядом стоящая женщина интересуется:

    - Простите, вы его ругаете или рекламируете?

  • 2

    - Папа, а почему про одних людей говорят, что он достиг чего-то, а про других - добился?

    - Ну вот смотри, сынок. Если ты увидишь высоко на дереве яблоко, полезешь за ним и сорвешь его, то ты его достиг, а если, отлупив младшего брата, отобрал у него яблоко - значит, добился.

  • 3

    - Дорогой, мы с тобой расстаемся!!!

    - Что, опять тараканы в твоей голове проголосовали против меня?..

    Утро. Понедельник.

    Начальник спрашивает: 

    - У тебя глаза красные. Пил, что ли?

    - Нет! По работе скучал, плакал!

  • 4

    Жена приехала из санатория и по показаниям электросчетчика вычислила, сколько дней муж не ночевал дома.

Не сдержать смех: вечерние анекдоты 27 мая

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