Пускай улыбка не сходит с лица: анекдоты на день 29 мая

- Слушай, нам уже по 30 лет. Стоит задуматься о будущем, ведь есть цели, которые потом будет очень сложно достичь!
- Предлагаешь минералку на утро сразу купить?
- Да!
Игру “Танки” придумала толстая-толстая, страшная-страшная противная баба… Мол, у меня нет мужика – и у вас не будет…
Нельзя торопить женщину, когда она собирается - она создаёт себе настроение.
99% людей изучают математику в школе только для того, чтобы потом помогать своим детям изучать математику в школе.
Увидел объявление "Купим машину в любом состоянии". Приехал. Не обманули. Были в драбадан, но машину купили.