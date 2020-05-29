Скачать
Пятница, 29.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине за сутки 429 новых заболевших Covid-19: ситуация по регионам (Карта)
В Украине за сутки 429 новых заболевших Covid-19: ситуация по регионам (Карта)
Дождь, град и сильный ветер: в Украину идет циклон, погода ухудшится
Дождь, град и сильный ветер: в Украину идет циклон, погода ухудшится
Матч Шахтер - Динамо будет обслуживать женская бригада арбитров
Матч Шахтер - Динамо будет обслуживать женская бригада арбитров
Федор Житник: приметы и обряды на 29 мая
Федор Житник: приметы и обряды на 29 мая

Пускай улыбка не сходит с лица: анекдоты на день 29 мая

Смотрите фото (5)
Пускай улыбка не сходит с лица: анекдоты на день 29 мая
11:17 Сегодня Телеграф

Забудь о проблемах вместе с нашими крутыми анекдотами!

  • 1

    - Слушай, нам уже по 30 лет. Стоит задуматься о будущем, ведь есть цели, которые потом будет очень сложно достичь!

    - Предлагаешь минералку на утро сразу купить?

    - Да!

  • 2

    Игру “Танки” придумала толстая-толстая, страшная-страшная противная баба… Мол, у меня нет мужика – и у вас не будет…

  • 3

    Нельзя торопить женщину, когда она собирается - она создаёт себе настроение.

    99% людей изучают математику в школе только для того, чтобы потом помогать своим детям изучать математику в школе.

  • 4

    Увидел объявление "Купим машину в любом состоянии". Приехал. Не обманули. Были в драбадан, но машину купили.

Встречайте утро с позитивом: утренние анекдоты 29 мая

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Позитив, Радость, Смешно, Веселье, Уморительно, Умора, Анекдоты, Веселые анекдоты, Анекдоты на день, Анекдоты на 29 мая, 29 мая, Хохот, Смешные шутки, Анекдоты 29 мая, Анекдоты на день 29 мая.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите одну из фигур, чтобы узнать, чем Вам стоит заниматься в жизни
02 Кличко ответил Бриггсу, пообещавшему вырубить его с Холифилдом одним ударом
03 Дождь, град и сильный ветер: в Украину идет циклон, погода ухудшится
04 В "Слуге народа" прокомментировали конфликт ОГП и САП
05 Шмыгаль: Проблемы обеспеченности медиков, работающих с Covid-19 буду решены
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина открыла пункты пропуска на границе с ЕС и Молдовой
Украина открыла пункты пропуска на границе с ЕС и Молдовой
ВНО-2020: Абитуриентам рассказали, как в этом году будет проходить тестирование
В Минобразования рассказали, как будет проходить ВНО-2020
Перестрелка в Броварах: стали известны причины
Перестрелка в Броварах: стали известны причины
Подстроились: змеи адаптировали свое зрение в воде, чтобы выжить
Подстроились: змеи адаптировали свое зрение в воде, чтобы выжить
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь