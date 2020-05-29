Пускай улыбка не сходит с лица: анекдоты на день 29 мая

1 - Слушай, нам уже по 30 лет. Стоит задуматься о будущем, ведь есть цели, которые потом будет очень сложно достичь! - Предлагаешь минералку на утро сразу купить? - Да!

2 Игру “Танки” придумала толстая-толстая, страшная-страшная противная баба… Мол, у меня нет мужика – и у вас не будет…

3 Нельзя торопить женщину, когда она собирается - она создаёт себе настроение. 99% людей изучают математику в школе только для того, чтобы потом помогать своим детям изучать математику в школе.