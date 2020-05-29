Зарядись отличным настроением: вечерние анекдоты 29 мая

Ну, а если выпить литр - будет всё: и аппетит, и настроение, и праздник души... Но ты этого ... не вспомнишь!

3

Виталик не любил взбитые сливки, поэтому во время любовных утех мазал жену голубцами.

Если бы я 25 лет назад знал, что в магазинах будет продаваться столько сортов пельменей, хрен бы я тогда женился!