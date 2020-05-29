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Зарядись отличным настроением: вечерние анекдоты 29 мая

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Зарядись отличным настроением: вечерние анекдоты 29 мая
16:51 Сегодня Телеграф

Мы подготовили для вас новые анекдоты, которые заставят вас смеяться до слез.

  • 1

    Если выпить стопку - будет аппетит.

    Если выпить стакан - будет настроение.

    Если выпить бутылку - будет праздник души...

    Ну, а если выпить литр - будет всё: и аппетит, и настроение, и праздник души... Но ты этого ... не вспомнишь!

  • 2

    Список достижений:

    1. Оправдала опасения родителей.

  • 3

    Виталик не любил взбитые сливки, поэтому во время любовных утех мазал жену голубцами.

    Если бы я 25 лет назад знал, что в магазинах будет продаваться столько сортов пельменей, хрен бы я тогда женился!

  • 4

    Чтобы дистанцию,

    Коронавирусную соблюдать,

    Не гречку, а горох,

    Всем нужно закупать…

Пускай улыбка не сходит с лица: анекдоты на день 29 мая

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