Зарядись отличным настроением: вечерние анекдоты 29 мая

Если выпить стопку - будет аппетит.
Если выпить стакан - будет настроение.
Если выпить бутылку - будет праздник души...
Ну, а если выпить литр - будет всё: и аппетит, и настроение, и праздник души... Но ты этого ... не вспомнишь!
Список достижений:
1. Оправдала опасения родителей.
Виталик не любил взбитые сливки, поэтому во время любовных утех мазал жену голубцами.
Если бы я 25 лет назад знал, что в магазинах будет продаваться столько сортов пельменей, хрен бы я тогда женился!
Чтобы дистанцию,
Коронавирусную соблюдать,
Не гречку, а горох,
Всем нужно закупать…