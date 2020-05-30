Начинаем день с улыбки: веселые утренние анекдоты 30 мая

1 У левшей деньги обычно лежат в правом внутреннем кармане, а у правшей - в левом. Если у человека развиты оба полушария, то деньги лежат в банке.

2 - Изя, почему ты стал врачом-хирургом? - Та всё просто! Для проктолога я слишком весёлый, а для гинеколога таки слишком влюбчивый...

3 Похоже, мои соседи освоили новый вид творчества - художественная резьба перфоратором по бетону. Нужны вторые олимпийские игры, где разрешён допинг, добавки, наркотики. Я бы не отказался посмотреть на соревнования бешеных мутантов.