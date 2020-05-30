Начинаем день с улыбки: веселые утренние анекдоты 30 мая

У левшей деньги обычно лежат в правом внутреннем кармане, а у правшей - в левом. Если у человека развиты оба полушария, то деньги лежат в банке.
- Изя, почему ты стал врачом-хирургом?
- Та всё просто! Для проктолога я слишком весёлый, а для гинеколога таки слишком влюбчивый...
Похоже, мои соседи освоили новый вид творчества - художественная резьба перфоратором по бетону.
Нужны вторые олимпийские игры, где разрешён допинг, добавки, наркотики. Я бы не отказался посмотреть на соревнования бешеных мутантов.
Глядя на течение жизни бренной,
Я всё больше убеждаюсь лично:
Невозможно быть одновременно-
Умной, трезвой и оптимистичной.