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Начинаем день с улыбки: веселые утренние анекдоты 30 мая

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Начинаем день с улыбки: веселые утренние анекдоты 30 мая
04:44 Сегодня Телеграф

Пускай твое утро будет наполнено позитивной энергетикой.

  • 1

    У левшей деньги обычно лежат в правом внутреннем кармане, а у правшей - в левом. Если у человека развиты оба полушария, то деньги лежат в банке.

  • 2

    - Изя, почему ты стал врачом-хирургом?

    - Та всё просто! Для проктолога я слишком весёлый, а для гинеколога таки слишком влюбчивый...

  • 3

    Похоже, мои соседи освоили новый вид творчества - художественная резьба перфоратором по бетону.

    Нужны вторые олимпийские игры, где разрешён допинг, добавки, наркотики. Я бы не отказался посмотреть на соревнования бешеных мутантов.

  • 4

    Глядя на течение жизни бренной,

    Я всё больше убеждаюсь лично:

    Невозможно быть одновременно-

    Умной, трезвой и оптимистичной.

Зарядись отличным настроением: вечерние анекдоты 29 мая

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