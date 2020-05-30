Сделай паузу и подними себе настроение: анекдоты на день 30 мая

1 Пятый день хожу по гостям со скандинавскими палками. Удобная вещь, скажу я вам... Не зря купила. Туда иду - вроде, как спортом занимаюсь, обратно - почти не качаюсь.

2 После 30-ти лет у женщин слабеют хрящики и мышцы ушей, и лапша перестаёт держаться.

3 Что-то тянет меня среди ночи к холодильнику. Наверное, это — магнитики. Сегодня, проехав в маршрутке... Я ПОНЯЛА, чтo мало мы дaрим МУЖИКАМ на 23 фeвраля дезодорантов и нoсков! Ох как мало!