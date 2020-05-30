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Сделай паузу и подними себе настроение: анекдоты на день 30 мая

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Сделай паузу и подними себе настроение: анекдоты на день 30 мая
11:04 Сегодня Телеграф

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  • 1

    Пятый день хожу по гостям со скандинавскими палками. Удобная вещь, скажу я вам... Не зря купила. Туда иду - вроде, как спортом занимаюсь, обратно - почти не качаюсь.

  • 2

    После 30-ти лет у женщин слабеют хрящики и мышцы ушей, и лапша перестаёт держаться.

  • 3

    Что-то тянет меня среди ночи к холодильнику. Наверное, это — магнитики.

    Сегодня, проехав в маршрутке... Я ПОНЯЛА, чтo мало мы дaрим МУЖИКАМ на 23 фeвраля дезодорантов и нoсков! Ох как мало!

  • 4

    На утро после попойки: Холодная вода слегка притупила боль. А зубная паста привела дыхание из состояния "кошка сдохла" в состояние "кошка сдохла в сосновом лесу".

Начинаем день с улыбки: веселые утренние анекдоты 30 мая

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