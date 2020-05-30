Позитивное завершение дня: вечерние анекдоты 30 мая

Сидим все в квартирах,
Народ без движения
И только собака –
Средство передвижения…
Вот блин, коллектив... Одна ходит, притворяется умной, чтобы больше платили, вторая - дурой, чтобы меньше работать.
- Соломон Маркович, шо такое зрелый возраст?
- Это период между концом иллюзий молодости и началом галлюцинаций старости.
- Ой, Ирка, беда у меня... Мой на рыбалку поехал и трубку не берёт... Наверное, любовницу завёл!
- Ксюх, ну что ты сразу про худшее думаешь! Может, он просто утонул!
Лучший способ заставить мужчину что-то сделать - это намекнуть, что он уже староват для этого.