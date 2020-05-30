Позитивное завершение дня: вечерние анекдоты 30 мая

И только собака –

Сидим все в квартирах,

Вот блин, коллектив... Одна ходит, притворяется умной, чтобы больше платили, вторая - дурой, чтобы меньше работать.

3

- Соломон Маркович, шо такое зрелый возраст?

- Это период между концом иллюзий молодости и началом галлюцинаций старости.

- Ой, Ирка, беда у меня... Мой на рыбалку поехал и трубку не берёт... Наверное, любовницу завёл!

- Ксюх, ну что ты сразу про худшее думаешь! Может, он просто утонул!