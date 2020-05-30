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Позитивное завершение дня: вечерние анекдоты 30 мая

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Позитивное завершение дня: вечерние анекдоты 30 мая
16:56 Сегодня Телеграф

Подборка веселых анекдотов для отличного вечера.

  • 1

    Сидим все в квартирах,

    Народ без движения

    И только собака –

    Средство передвижения…

  • 2

    Вот блин, коллектив... Одна ходит, притворяется умной, чтобы больше платили, вторая - дурой, чтобы меньше работать.

  • 3

    - Соломон Маркович, шо такое зрелый возраст?

    - Это период между концом иллюзий молодости и началом галлюцинаций старости.

    - Ой, Ирка, беда у меня... Мой на рыбалку поехал и трубку не берёт... Наверное, любовницу завёл!

    - Ксюх, ну что ты сразу про худшее думаешь! Может, он просто утонул!

  • 4

    Лучший способ заставить мужчину что-то сделать - это намекнуть, что он уже староват для этого.

Сделай паузу и подними себе настроение: анекдоты на день 30 мая

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